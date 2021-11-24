В Госдуме прокомментировали письмо врачей к антиваксерам

Вице-спикер Государственной Думы Борис Чернышов поддержал письмо врачей к антиваксерам. По его словам, депутаты должны знать, как болеют обычные избиратели. Такой комментарий он дал в беседе с РИА Новости.

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Он отметил, что те, кто призывают отказаться от прививки против COVID-19, подвергают граждан опасности. Чернышов также признался, что перенес коронавирус. Вице-спикер Госдумы вспомнил, как рядом с ним лежали люди, которым было тяжело.

«Покажите им [антиваксерам], как все выглядит. Если говорим о парламентариях, покажите им, как их избиратели [болеют]», — заключил Чернышов.

Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко объяснил смысл письма к противникам вакцинации. По его утверждению, пустыми разговорами и рассуждениями пандемию коронавируса не остановить, необходимо действовать, иначе люди так и будут бороться с последствиями новых волн COVID-19.