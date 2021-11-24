В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 74.83EUR 84.17
Войти в почту

В Госдуме прокомментировали письмо врачей к антиваксерам

Lenta.ru
39 минут назад

Вице-спикер Государственной Думы Борис Чернышов поддержал письмо врачей к антиваксерам. По его словам, депутаты должны знать, как болеют обычные избиратели. Такой комментарий он дал в беседе с РИА Новости.

В Госдуме прокомментировали письмо врачей к антиваксерам
Фото: Государственная дума / Globallookpress.comГосударственная дума / Globallookpress.com

Он отметил, что те, кто призывают отказаться от прививки против COVID-19, подвергают граждан опасности. Чернышов также признался, что перенес коронавирус. Вице-спикер Госдумы вспомнил, как рядом с ним лежали люди, которым было тяжело.

«Покажите им [антиваксерам], как все выглядит. Если говорим о парламентариях, покажите им, как их избиратели [болеют]», — заключил Чернышов.

Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко объяснил смысл письма к противникам вакцинации. По его утверждению, пустыми разговорами и рассуждениями пандемию коронавируса не остановить, необходимо действовать, иначе люди так и будут бороться с последствиями новых волн COVID-19.

24 ноября было опубликовано письмо, авторами которого выступили 11 главврачей российских «ковидных» больниц. Послание адресовали «лидерам мнений» противников прививок, критиковавших введение вакцинации против коронавируса и ограничительных мер. В письме авторы пригласили антиваксеров на экскурсию в красные зоны медучреждений, где лежат пациенты с COVID-19.

Политика,Денис Проценко,Борис Чернышов,Госдума,РИА Новости,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители