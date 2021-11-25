Рашкин заявил о покупке лосихи «для восстановления популяции»

Депутат Государственной Думы от КПРФ Валерий Рашкин, в автомобиле которого обнаружили тушу мертвого животного, заявил, что договорился о покупке лосихи. Трансляция заседания Госдумы ведется на сайте нижней палаты парламента.

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Он будет приобретать животное в Ярославской области «соответствующего возраста для восстановления популяции».

Ранее комиссия Госдумы по мандатным вопросам рекомендовала дать согласие на представление генерального прокурора России о лишении депутатской неприкосновенности Валерия Рашкина, который подозревается в незаконной охоте на лося.

Сам депутат рассказал, что охотился в лесу незаконно. По его словам, он не проверял, имеются ли разрешения на охоту. Кроме того, Рашкин признал себя морально виновным в данной ситуации.