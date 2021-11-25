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Рашкин заявил о покупке лосихи «для восстановления популяции»

Lenta.ruиещё 8
26 минут назад

Депутат Государственной Думы от КПРФ Валерий Рашкин, в автомобиле которого обнаружили тушу мертвого животного, заявил, что договорился о покупке лосихи. Трансляция заседания Госдумы ведется на сайте нижней палаты парламента.

Рашкин заявил о покупке лосихи «для восстановления популяции»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он будет приобретать животное в Ярославской области «соответствующего возраста для восстановления популяции».

Ранее комиссия Госдумы по мандатным вопросам рекомендовала дать согласие на представление генерального прокурора России о лишении депутатской неприкосновенности Валерия Рашкина, который подозревается в незаконной охоте на лося.

Сам депутат рассказал, что охотился в лесу незаконно. По его словам, он не проверял, имеются ли разрешения на охоту. Кроме того, Рашкин признал себя морально виновным в данной ситуации.

Депутат от КПРФ признался в убийстве лося, тушу которого сотрудники полиции обнаружили в его машине. В видеообращении он рассказал об инциденте, который произошел ночью 29 октября.

Политика,пенсионная реформа,Лихие девяностые,Враг,Валерий Рашкин,КПРФ,Госдума,
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