Депутат Рязанской областной думы Владимир Сидоров призвал расстреливать россиян с поддельными сертификатами о вакцинации от коронавируса. Об этом председатель регионального законодательного органа заявил во время заседания. Соответствующее видео публикует Telegram-канал «Лента дна».
«Вообще за это надо расстреливать. Я бы сам принял участие в расстрелах. Обязательно это надо делать», – сказал народный избранник.
Впоследствии Сидоров объяснил свое эмоциональное выступление тем, что его супруга умерла от COVID-19, и сам он перенес опасную вирусную инфекцию.