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Названа возможная дата итоговой пресс-конференции Путина

Елена Прошина
16 минут назад

Итоговая пресс-конференция президента России Владимира Путина в 2021 году может состояться во второй половине декабря. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Названа возможная дата итоговой пресс-конференции Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Источник, близкий к администрации президента, и сотрудник одного из федеральных телеканалов отметили, что наиболее вероятной датой является четверг, 23 декабря — в день дальней авиации ВКС России. Один из собеседников отметил, что проводить раньше ее нецелесообразно, поскольку после нее «политическая жизнь замирает».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в беседе с изданием, что о дате проведения пресс-конференции «объявят своевременно». Ранее он пояснял, что мероприятие в этом году планируются в декабре и в Кремле предполагают, что оно состоится в очном формате.

В 2020 году большая пресс-конференция президента также проходила в четверг, 17 декабря. Тогда впервые был опробован формат совмещения пресс-конференции с прямой линией президента, поскольку в тот год прямая линия была отменена из-за пандемии коронавируса.

При этом из-за эпидемии использовался и новый формат общения со СМИ — основная часть представителей российских и зарубежных СМИ задавала вопросы по видеосвязи из Центра международной торговли на Красной Пресне.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,ЦМТ Москвы,Администрация Президента РФ,
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