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Песков назвал крайний срок пресс-конференции Путина

Российская Газетаиещё 16
1 час назад

Большая ежегодная пресс-конференция президента пройдет до конца этого года. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков назвал крайний срок пресс-конференции Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На вопрос, рассматривается ли возможность проведения этого мероприятия 23 декабря, Песков сказал: "Как в эту дату, так и в другие тоже рассматривается".

"До нового года пресс-конференция состоится", - заверил пресс-секретарь президента.

Напомним, что в прошлом году пресс-конференция Владимира Путина носила элементы Прямой линии и прошла 17 декабря.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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