Песков назвал крайний срок пресс-конференции Путина

Большая ежегодная пресс-конференция президента пройдет до конца этого года. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков .

На вопрос, рассматривается ли возможность проведения этого мероприятия 23 декабря, Песков сказал: "Как в эту дату, так и в другие тоже рассматривается".