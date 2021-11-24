Слуцкий назвал цели США в Донбассе

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в соцсетях заявил, что США не заинтересованы в прекращении вооружённого конфликта в Донбассе и установлении мира на Украине.
«Им не нужно никакое урегулирование в ЛНР и ДНР, им важно поддерживать в активной стадии конфликт вблизи российских границ, чтобы оправдывать расширение НАТО на восток и чрезмерную активность альянса в Черном море», - написал он.
По мнению Слуцкого, всё это Вашингтон делает ради установления собственной гегемонии.
Ранее украинский военный эксперт Олег Жданов заявил, что США намеренно нагнетают напряжение вокруг якобы имеющихся у России военных планов в отношении Киева.