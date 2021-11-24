Власти задумались о QR-кодах для переболевших неофициально

Кабмин России работает над вопросом выдачи QR-кодов для граждан, которые имеют антитела к коронавирусу, но не числятся как официально переболевшие, сообщает РБК со ссылкой на свои источники, близкие к ведомствам.
По словам собеседников, решение будет «формализовано» и может быть принято в ближайшее время. В настоящее время осуждаются детали инициативы. Как и когда конкретно это произойдет пока неизвестно.
Предполагается, что решение о выдаче электронных кодов по количеству антител даст возможность получить сертификат не только тем, кто переболел без официального обращения к медикам, но и тем россиянам, которые привились иностранным препаратом.
Данное предложение одобряют представители российской элиты, из-за того, что сами прошли ревакцинацию западными вакцинами, которые в России на сегодня не признаны.
Как считает директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, QR-код справедливо выдавать тем гражданам, у которых есть достаточный уровень антител для защиты от COVID-19, а то, как они его получили, «это их личное дело». Грань между переболевшими и привитыми в принципе должна быть стерта, сказал медик.