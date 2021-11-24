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Россия призывает к сдержанности по Ливии для проведения выборов в стране

RT на русскомиещё 1
55 минут назад

Заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, заявил, что призывает все стороны проявить максимальную сдержанность вокруг Ливии для проведения выборов там.

Россия обратилась к ООН по поводу Ливии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Всеобщие выборы в Ливии запланированы на 24 декабря. Призываем все стороны проявить максимальную сдержанность, чтобы позволить многострадальному ливийскому народу реализовать законное право избирать и быть избранным», — приводит ТАСС его слова.

Ранее сын бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи — Саиф аль-Ислам Каддафи — зарегистрировал свою кандидатуру на президентских выборах в Ливии.

Также стало известно, что командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар будет баллотироваться на пост президента Ливии.

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