Патрушев: Запад довел украинцев до нищеты

Фото: ТАСС ТАСС

«Фактически установив свой протекторат на Украине, Запад разрушил экономику этой страны, довел общество до бесправия, а отдельные слои населения до нищеты», - заявил Патрушев.

По мнению секретаря Совбеза, именно западные страны в ответе за неконтролируемый поток беженцев из тех стран, где они пытались навязать свои убеждения посредством применения грубой военной силы.

Патрушев выразил уверенность, что и на Украине «может полыхнуть так, что миллионы украинцев побегут искать приют в других местах».

По мнению секретаря Совбеза, Западу следует отказаться от политики вмешательства во внутренние дела других стран. Это позволит навсегда остановить неконтролируемый миграционный поток.