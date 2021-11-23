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Патрушев: Запад довел украинцев до нищеты

Вероника Полынина
42 минуты назад

Западные страны разрушили экономику Украины и довели украинское общество до бесправия и нищеты. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью «Аргументам и фактам».

Патрушев: Запад довел украинцев до нищеты
Фото: ТАССТАСС

«Фактически установив свой протекторат на Украине, Запад разрушил экономику этой страны, довел общество до бесправия, а отдельные слои населения до нищеты», - заявил Патрушев.

По мнению секретаря Совбеза, именно западные страны в ответе за неконтролируемый поток беженцев из тех стран, где они пытались навязать свои убеждения посредством применения грубой военной силы.

Патрушев выразил уверенность, что и на Украине «может полыхнуть так, что миллионы украинцев побегут искать приют в других местах».

По мнению секретаря Совбеза, Западу следует отказаться от политики вмешательства во внутренние дела других стран. Это позволит навсегда остановить неконтролируемый миграционный поток.

Ранее политолог Евгений Сатановский заявил, что логика событий последнего времени говорит о неуклонном приближении вооруженного конфликта между Россией и западными странами.

Политика,Николай Патрушев,Евгений Сатановский,Совет безопасности РФ,Аргументы и Факты,
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