Лавров раскрыл реакцию Запада на предложение Путина по вакцинам

"Одна из компаний, которая производит самую популярную на Западе вакцину, - месяца три назад было сообщено, что она заработала уже 30 миллиардов долларов. Наверное, деньги большие. Если сопоставлять эти прибыли и желание их наращивать, наверное, не очень хочется отказываться от патентной защиты. Тем не менее, мы будем эти инициативы активно поддерживать", - сказал министр.