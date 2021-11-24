МИД назвал цель маневров кораблей США в Черном море

Маневры и запугивания со стороны США в Черном море преследуют цель разделить Россию и Европу «маленькой войнушкой», результаты которой Вашингтон не волнуют, заявил руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Мне кажется, главная цель США и киевского режима, который сейчас не знает, что уже делать, – это хоть как-то отвлечь внимание от проблем внутри Украины. А для американцев – это разделить Европу и Россию посредством маленькой войнушки. Их не волнует, какие будут результаты. Для этого все эти маневры и запугивания», – передает ТАСС слова Гаврилова в эфире канала «Россия-24».

Дипломат подчеркнул, что Москва не поддается на такие провокации, а руководство страны и министерство обороны «обо всем знают, контролируют ситуацию». «Мы можем спокойно вести переговоры, убеждать, пока не наступит определенный момент, когда они [страны Запада] потеряют разум и голову. Мы делаем все, чтобы такого [момента] не наступило», – резюмировал Гаврилов.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что западные политики и СМИ намеренно пытаются спровоцировать Россию заявлениями о якобы подготовке «вторжения» на Украину.

Так, CBS News со ссылкой на американских чиновников сообщило, что чем холоднее становится погода, тем выше вероятность российского «вторжения» на Украину.

Песков заявил, что Украина под прикрытием учений НАТО в Черном море добивается силового решения своих собственных проблем, но может сотворить еще одну беду для всей Европы.

Представитель Кремля заявил, что страны НАТО должны прекратить провокационную деятельность у границ России и продвижение своей военной инфраструктуры, чтобы найти выход из нынешней напряженной ситуации в отношениях Москвы и Запада.