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Борис Джонсон рассказал о свинке Пеппе на встрече с бизнесменами. Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Премьер-министр Великобритании во время выступления на официальной встрече с промышленниками запутался в своей речи и внезапно стал рассказывать о парке развлечений «Мир свинки Пеппы». Соответствующие кадры опубликованы в YouTube-канале RT.

«Вчера я был, всем тоже неплохо было бы посетить, в тематическом парке “Мир свинки Пеппы”. Вы были в “Мире свинки Пеппы?» – обратился к слушающим его предпринимателям политик.

Джонсон также добавил, что ему там очень понравилось.

«”Мир свинки Пепы” – мое место. Кто бы мог подумать, что Тони, свинья, которая выглядит как фен для волос или даже нарисованный Пикассо фен, свинья, отвергнутая BBC, будет экспортироваться в 180 стран и у нее будет свой тематический парк», – заявил глава правительства Британии.

Речь Джонсона обескуражила предпринимателей, они назвали ее «бессвязной».

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