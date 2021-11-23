«”Мир свинки Пепы” – мое место. Кто бы мог подумать, что Тони, свинья, которая выглядит как фен для волос или даже нарисованный Пикассо фен, свинья, отвергнутая BBC, будет экспортироваться в 180 стран и у нее будет свой тематический парк», – заявил глава правительства Британии.