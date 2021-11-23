Премьер-министр Великобритании во время выступления на официальной встрече с промышленниками запутался в своей речи и внезапно стал рассказывать о парке развлечений «Мир свинки Пеппы». Соответствующие кадры опубликованы в YouTube-канале RT.
«Вчера я был, всем тоже неплохо было бы посетить, в тематическом парке “Мир свинки Пеппы”. Вы были в “Мире свинки Пеппы?» – обратился к слушающим его предпринимателям политик.
Джонсон также добавил, что ему там очень понравилось.
«”Мир свинки Пепы” – мое место. Кто бы мог подумать, что Тони, свинья, которая выглядит как фен для волос или даже нарисованный Пикассо фен, свинья, отвергнутая BBC, будет экспортироваться в 180 стран и у нее будет свой тематический парк», – заявил глава правительства Британии.
Речь Джонсона обескуражила предпринимателей, они назвали ее «бессвязной».