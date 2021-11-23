В Кремле высказались о продлении новогодних праздников из-за COVID

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал преждевременными рассуждения о возможном продлении новогодних праздников в связи с эпидемиологической ситуации в стране. Об этом сообщает ТАСС.

«Вы забегаете вперед на новогодние каникулы. Еще до новогодних каникул много времени», - заявил Песков.

Он также отметил, что в настоящее время в стране наблюдается динамика в сторону понижения заболеваемости COVID-19.

«Всем понятно, что, скорее всего, нас впереди ожидают новые волны (заболеваемости). И европейцев ожидают. Вы видите, какая сейчас напряженная ситуация у европейцев», - добавил пресс-секретарь.