Общественник Ремесло обвинил Рашкина в возможной взятке

Юрист и общественник Илья Ремесло раскритиковал депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина за «барскую охоту» и задался вопросом, «кто за нее платил и какие преференции за это получал». Об этом сообщает РАПСИ.

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В конце октября полицейский и сотрудник комитета охотничьего хозяйства Саратовской области обнаружили в машине Рашкина убитого лося. LADA Largus, которым управлял депутат, остановили в Лысогорском районе области. Вместе с депутатом в авто находился 49-летний мужчина.

Во время осмотра в багажнике машине нашли лося. Рашкин объяснил, что они обнаружили животное в лесу, решили его забрать и разделать.

17 ноября генпрокурор Игорь Краснов направил в Думу представление о согласии на лишение Рашкина депутатской неприкосновенности. Он сообщил о планах сделать депутата фигурантом уголовного дела о незаконной охоте.

Позже Рашкин опубликовал видео с рассказом об инциденте.

По словам депутата, он действительно был на охоте по приглашению друзей, после нее к нему подъехала машина и вышедшие из нее неизвестные потребовали открыть багажник, где лежала туша лося. Он сделал это «не задумываясь», так как был уверен, что не сделал ничего противозаконного.

«Затем они потребовали пояснить, что за мясо. Получив от меня ответ, что мясо - лося, они сказали, что на лося здесь охотиться запрещено и это незаконно. Я не нашел ничего лучше и выпалил, что нашел тушу этого лося», - сказал депутат.

По его словам, до охоты его друзья сказали, что все нужные разрешения есть.

«Весьма интересно, как это все оформлялось? Кто платил за барскую охоту и какие преференции за это получал от Рашкина? И депутат безвозмездно получал право охотиться, то есть получал имущественный подарок в виде добываемых животных? Было ли это задекларировано? Как это согласуется со статусом депутата и требованием его финансовой независимости?» - так прокомментировал рассказал Рашкина Ремесло.