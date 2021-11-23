Небензя: напряженности на границе России и Украины нет

Напряженность на границе России и Украины отсутствует. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя.

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Он указал, что совершаемые российскими вооруженными силами маневры производятся исключительно внутри территории страны. При этом, согласно его словам, разговоры о возникновении напряженности ведут государства, пытающиеся продвигать свое видение в вопросах, касающихся ВС Российской Федерации.

«Напряженность нам приписывают те страны, которые считают, что мы должны держать наши войска там, где они считают нужным», - цитирует постпреда ТАСС.