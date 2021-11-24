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В Кремле рассказали о темах предстоящих переговоров Путина и Вучича

RT на русскомиещё 5
1 час назад

Тема цен на газ, предположительно, будет на повестке дня в ходе переговоров президента России Владимира Путина с его сербским коллегой Александром Вучичем 25 ноября, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В Кремле рассказали о темах предстоящих переговоров Путина и Вучича
Фото: АРАР

«Что касается газа, да, мы неоднократно слышали заявления господина Вучича о том, что этот вопрос будет ставиться. Можно предположить, что, конечно, он будет тоже обсуждаться, будет на повестке дня», — заявил Песков.

По его словам, будет обсуждена тема борьбы с пандемией коронавируса.

Он добавил, что стороны также обсудят ситуацию на Балканах и в целом международную обстановку.

Ранее Вучич заявил, что Сербия намерена покупать по 3 млрд куб. м российского газа каждый год на протяжении десяти лет.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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