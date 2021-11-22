Депутат Госдумы Валерий Рашкин признал факт незаконной охоты и заявил, что раскаивается в том, что не проверил разрешение у пригласивших его охотников.
Рашкин отметил, что сам никогда не оформлял разрешение на охоту, поскольку это всегда делала «приглашающая сторона».
«Я никогда не выписывал на себя, никогда не проверял, так было заведено. Не только в этот раз, я никогда не проверял. Наверное, это моя ошибка, в чем я раскаиваюсь, горько и обидно, достаточно много ночей не сплю. Надо было бы проверить», - сказал депутат «Известиям».
Он также сообщил, что возместил ущерб в размере 80 тысяч рублей и намерен выпустить в лес другую лосиху вместо незаконно убитой.
Напомним, в конце октября в саратовском комитете охотничьего хозяйства сообщили о задержании двух предполагаемых браконьеров, которые занимались незаконной добычей лося. Одним из них оказался Валерий Рашкин. В машине, в которой находился депутат, обнаружили тушу лосихи. При этом разрешения на охоту у Рашкина и его товарища не было. Изначально депутат заявлял, что тушу он нашел. Затем признался, что застрелил лосиху, перепутав ее с кабаном. По словам Рашкина, он стал жертвой стечения обстоятельств, и этим воспользовались люди, которые участвовали в организованной против него провокации.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 258 УК РФ («Незаконная охота»), расследование передано в центральный аппарат Следственного комитета. 17 ноября в Госдуму поступило ходатайство Генпрокуратуры о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности в связи с расследованием. Этот вопрос Госдума может обсудить на заседании 25 ноября.