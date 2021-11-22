«Я никогда не выписывал на себя, никогда не проверял, так было заведено. Не только в этот раз, я никогда не проверял. Наверное, это моя ошибка, в чем я раскаиваюсь, горько и обидно, достаточно много ночей не сплю. Надо было бы проверить», - сказал депутат «Известиям» .

Напомним, в конце октября в саратовском комитете охотничьего хозяйства сообщили о задержании двух предполагаемых браконьеров, которые занимались незаконной добычей лося. Одним из них оказался Валерий Рашкин. В машине, в которой находился депутат, обнаружили тушу лосихи. При этом разрешения на охоту у Рашкина и его товарища не было. Изначально депутат заявлял, что тушу он нашел. Затем признался, что застрелил лосиху, перепутав ее с кабаном. По словам Рашкина, он стал жертвой стечения обстоятельств, и этим воспользовались люди, которые участвовали в организованной против него провокации.