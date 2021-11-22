Сын Пескова назвал автора скандального поста о желании «гонять»

Сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Мика объяснил, откуда в его Instagram появился пост о желании «продолжать гонять». 17-летний юноша пояснил в новом посте, что текст принадлежит знакомому, у которого есть автомобиль, поскольку ему исполнилось 18 лет.
«Этот текст писал не я. Эту сторис я взял у одного своего совершеннолетнего знакомого, который имеет водительское удостоверение и имеет право управлять автомобилем», — подчеркнул Песков-младший.
Мика отметил, что ник человека, чья сторис просматривается, пропадает при нажатии паузы — из-за этого скриншот выглядел так, словно он написал его сам.
Напомним, что пост появился в соцсетях подростка после того, как блогер Саид Губденский погиб в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. Тогда водитель выехал на встречную и столкнулся с двумя автомобилями.
В самой публикации говорилось, что, несмотря на такие случаи, желание «продолжать гонять» пропадает лишь на несколько дней. Позднее причастность Мики к словам опроверг сначала сам Дмитрий Песков, а позднее и его сестра Лиза.