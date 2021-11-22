Лавров: Украина публично вышла из Минских соглашений

Глава МИД России Сергей Лавров констатировал публичный выход Украины из Минских соглашений и отметил, что в Москве встревожены упрямством, с которым Берлин и Париж потакают желаниям Киева не исполнять положения документа.
«Украина из них (Минских соглашений. — RT) публично вышла, и вместо того, чтобы дать Украине по рукам... нам говорят, давайте лучше ещё раз соберемся в нормандском формате», — сказал Лавров на совместной пресс-конференции со своим ливанским коллегой Абдаллой Бухабибом.
Трансляцию мероприятия вёл RT.
Глава российского внешнеполитического ведомства назвал такое положение дел путём в никуда и отметил тревожность в связи с тем упрямством, с которым Берлин и Париж не хочет поддерживать выполнение Минских договорённостей.
«(Они. — RT) хотят всячески выгораживать и оправдывать неприемлемые действия киевского режима», — добавил Лавров.
Как ранее отмечал президент России, Украина демонстративно не выполняет Минские соглашения, в связи с чем кризис на Украине «далёк от разрешения».
В начале сентября в Киеве заявили, что Украине удалось сняться с «крючка Минских соглашений».