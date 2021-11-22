Министр культуры Крыма уволена в связи с утратой доверия

Арестованную министру Крыма Веру Новосельскую уволили с формулировкой в связи с утратой доверия. Об этом рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.

Фото: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым пресс-служба Министерства культуры Республики Крым

«Подписал указ об освобождении от должности министра культуры Республики Крым Арины Вадимовны Новосельской в связи с утратой доверия», – написал Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

19 ноября Вера Новосельская заслушала наказание в Басманном суде Москвы. Ее заключили под стражу на два месяца по делу о многомиллионной взятке. Расследование продолжается.

Отметим, по документам чиновница Вера, поэтому в некоторых сообщениях фигурирует и как Вера, и как Арина.