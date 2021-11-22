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Министр культуры Крыма уволена в связи с утратой доверия

РИА "ФедералПресс"
1 час назад

Арестованную министру Крыма Веру Новосельскую уволили с формулировкой в связи с утратой доверия. Об этом рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.

Министр культуры Крыма уволена в связи с утратой доверия
Фото: пресс-служба Министерства культуры Республики Крымпресс-служба Министерства культуры Республики Крым

«Подписал указ об освобождении от должности министра культуры Республики Крым Арины Вадимовны Новосельской в связи с утратой доверия», – написал Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

19 ноября Вера Новосельская заслушала наказание в Басманном суде Москвы. Ее заключили под стражу на два месяца по делу о многомиллионной взятке. Расследование продолжается.

Отметим, по документам чиновница Вера, поэтому в некоторых сообщениях фигурирует и как Вера, и как Арина.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что Новосельская прибыла в суд.

Политика,Арина Новосельская,Сергей Аксенов,ФедералПресс,
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