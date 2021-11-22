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В Госдуме допустили пересмотр дела о гибели подлодки «Курск»

Говорит Москва
47 минут назад

Бывший командир Северного флота Вячеслав Попов ранее сообщил, что субмарина затонула из-за повреждений, которые получила, столкнувшись с подлодкой НАТО.

В РФ заговорили о пересмотре дела о гибели «Курска»
Фото: ТАССТАСС

Член комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил, что придерживается официальной версии гибели подлодки. При этом парламентарий не исключил возобновление расследования в случае выявления новых обстоятельств происшествия.

«Если у бывшего командующего Северным флотом есть какие-либо конкретные факты или вновь открывшиеся обстоятельства, он, как любой гражданин, вправе написать соответствующее заявление в Генеральную прокуратуру РФ. Если Генеральная прокуратура найдёт основания для возбуждения уголовного дела по вновь открывшимся обстоятельствам, то будет также проведено соответствующее расследование.

Лично я опираюсь на официальную версию. В тот период времени исследовали различные версии, проверено было, насколько они имеют свою вероятность. Проведены были соответствующие экспертизы, опросили ряд лиц, провели соответствующее расследование. Есть официальная версия — взрыв торпеды в отсеке подводной лодки «Курск», это стало причиной аварии».

Адмирал Вячеслав Попов в беседе с агентством РИА Новости сообщил, что во время происшествия в Баренцевом море работали три подлодки НАТО. По его словам, одна из них следила за нашей субмариной. Она слишком близко подплыла к «Курску», после чего произошло столкновение, добавил Попов. Он также отметил, что знает наименование этой подлодки НАТО, но не может называть его, так как у него нет достаточного количества доказательств.

В Совфеде отреагировали на новость о причине гибели "Курска"

«Курск» потерпел крушение 12 августа 2000 года во время учений в Баренцевом море в 175 км от Североморска. Погибли все 118 членов экипажа. По официальной версии, катастрофа произошла из-за взрыва торпеды на борту подлодки, причиной стала утечка компонентов топлива.

Политика,Юрий Швыткин,Вячеслав Попов,НАТО,Генпрокуратура РФ,Совет Федерации,Госдума,Радиостанция "Говорит Москва",
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