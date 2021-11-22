В РФ заговорили о пересмотре дела о гибели «Курска»

«Если у бывшего командующего Северным флотом есть какие-либо конкретные факты или вновь открывшиеся обстоятельства, он, как любой гражданин, вправе написать соответствующее заявление в Генеральную прокуратуру РФ . Если Генеральная прокуратура найдёт основания для возбуждения уголовного дела по вновь открывшимся обстоятельствам, то будет также проведено соответствующее расследование. Лично я опираюсь на официальную версию. В тот период времени исследовали различные версии, проверено было, насколько они имеют свою вероятность. Проведены были соответствующие экспертизы, опросили ряд лиц, провели соответствующее расследование. Есть официальная версия — взрыв торпеды в отсеке подводной лодки «Курск», это стало причиной аварии».

Адмирал Вячеслав Попов в беседе с агентством РИА Новости сообщил, что во время происшествия в Баренцевом море работали три подлодки НАТО. По его словам, одна из них следила за нашей субмариной. Она слишком близко подплыла к «Курску», после чего произошло столкновение, добавил Попов. Он также отметил, что знает наименование этой подлодки НАТО, но не может называть его, так как у него нет достаточного количества доказательств.