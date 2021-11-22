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Лавров заявил о русофобии на Украине и в странах Балтии

Елена Прошина
30 минут назад

В ряде государств Европы, прежде всего на Украине и в странах Балтии, Россия замечается усиливающиеся проявления национализма, антисемитизма и русофобии. Об этом сказано в обращении главы МИД Сергея Лаврова к участникам третьей Московской международной конференции по противодействию антисемитизму, ксенофобии и нацизму «Защитим будущее», сообщает «Взгляд».

Лавров заявил об усилении русофобии на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«К сожалению, в целом ряде государств Европы, прежде всего на Украине и в странах Балтии, усиливаются проявления национализма, антисемитизма, русофобии. Ведется неприкрытая пропаганда человеконенавистнических идей, активизируется деятельность неонацистов, других радикалов», – подчеркнул Лавров.

В обращении, текст которого зачитал замминистра иностранных дел Сергей Вершинин, Лавров обратил внимание, что подобное поведение требует реакции от мирового сообщества.

Лавров отказался закрывать глаза на провокации НАТО на Украине

«В этой связи отечественная дипломатия готова к широкому сотрудничеству со всеми, в том числе с еврейскими общинами России и других государств», – отметил дипломат.

Глава ведомства также сделал акцент на многонациональности России, в которой «веками мирно уживались различные народы и культуры», а также готовности делиться этим опытом с зарубежными коллегами.

Ранее Лавров заявил, что националистические действия, проявляемые по отношению к русскоязычным гражданам в Казахстане нередко становятся результатом провокаций внешних сил.

Политика,Сергей Вершинин,Сергей Лавров,НАТО,МИД,Деловая газета "Взгляд",
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