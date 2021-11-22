Лавров заявил об усилении русофобии на Украине

В ряде государств Европы, прежде всего на Украине и в странах Балтии, Россия замечается усиливающиеся проявления национализма, антисемитизма и русофобии. Об этом сказано в обращении главы МИД Сергея Лаврова к участникам третьей Московской международной конференции по противодействию антисемитизму, ксенофобии и нацизму «Защитим будущее», сообщает «Взгляд».

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«К сожалению, в целом ряде государств Европы, прежде всего на Украине и в странах Балтии, усиливаются проявления национализма, антисемитизма, русофобии. Ведется неприкрытая пропаганда человеконенавистнических идей, активизируется деятельность неонацистов, других радикалов», – подчеркнул Лавров.

В обращении, текст которого зачитал замминистра иностранных дел Сергей Вершинин, Лавров обратил внимание, что подобное поведение требует реакции от мирового сообщества.

«В этой связи отечественная дипломатия готова к широкому сотрудничеству со всеми, в том числе с еврейскими общинами России и других государств», – отметил дипломат.

Глава ведомства также сделал акцент на многонациональности России, в которой «веками мирно уживались различные народы и культуры», а также готовности делиться этим опытом с зарубежными коллегами.