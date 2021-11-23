В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 73.45EUR 82.77
Войти в почту

Захарова: Лондон запутался в интригах по кризису с мигрантами

News.ruиещё 8
1 час назад

Власти Великобритании запутались в политических интригах. При этом они не пытаются решать возникшие проблемы, а обмениваются упрёками с оппонентами. Об этом заявила в своём Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова: Лондон запутался в интригах по кризису с мигрантами
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

Захаров отметила, что власти США и Евросоюза ясно дают понять, что намерены вводить новые рестрикции против Белоруссии в связи с ситуацией на границе с Польшей. При этом поток нелегалов в регионе растёт.

За один только день — 11 ноября 2021 года — Ла-Манш попытались пересечь 1185 человек. Общее количество пытающихся прорваться уже перевалило за 20 тысяч человек. По сравнению с этими цифрами ситуация на польско-белорусской границе не поражает масштабом. Она поражает качеством есовцев — «мягкий концлагерь», так действия Варшавы называют в СМИ, — отметила Захарова.

При этом, по её словам, публичная риторика Великобритании и Франции сводится к взаимным упрёкам и поиску виноватых.

Но вот только никому почему-то в Вестминстере и на Даунинг-стрит не приходит в голову отправить королевские вооружённые силы строить колючую проволоку или вводить санкции против Елисейского дворца. Зато Минобороны Британии уже приняло решение направить военных инженеров в Польшу. То ли запутались в географии, то ли в политических интригах, — резюмировала российский дипломат.

Ситуация с мигрантами обострилась 8 ноября, когда к границе с Польшей подошли несколько тысяч беженцев из стран Ближнего Востока. Отдельные группы мигрантов начали штурмовать контрольно-пропускные пункты, но эти попытки пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику.

Ранее в ФРГ отклонили предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко о создании гуманитарного коридора для переправки беженцев в Германию. Правительство страны сочло его неприемлемым.

Политика,Мария Захарова,Александр Лукашенко,Министерство обороны,МИД,ЕС,
42
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители