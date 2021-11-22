Глава МИД Украины назвал "главную цель России"

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Украина 24» рассказал, к чему, по его мнению, стремится Москва в отношении Киева.

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«Главная цель России — делать Украину максимально слабой... Дестабилизируя внутри, блокируя сотрудничество Украины с другими государствами в оборонной сфере», — сказал он.

Министр заявил об активной работе украинских дипломатов над тем, чтобы успешно противодействовать Москве. В частности, у зарубежных партнеров запрашивается разносторонняя поддержка.

«Это может быть оружие, военные детали, медицинское оборудование, углубленный обмен разведданными. Мы работаем над тем, чтобы Украина становилась сильнее не только на дипломатическом, но и на военном фронте», — рассказал Кулеба.

По его мнению, существует угроза «военной интервенции» России, и в зависимости от ряда факторов, можно будет говорить об «успешности такой кампании». В частности — от «покоя и выдержки Украины», а также от «скоординированности и силы действий» украинских партнеров за рубежом.