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Захарова: НАТО продолжает создавать напряженность у границ РФ

ТК «Звезда»иещё 6
41 минуту назад

НАТО, игнорируя предостережения РФ, продолжает создавать напряженность вблизи границ страны. Такое заявление сделала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Захарова: НАТО продолжает создавать напряженность у границ РФ
Фото: Airman 1st Class Colin Hollowell, Keystone Press Agency, GloballookpresAirman 1st Class Colin Hollowell, Keystone Press Agency, Globallookpres

В пример она привела запланированные совместные учения Эстонии и Соединенных Штатов, о которых накануне объявили в Посольстве США в Эстонии. Дипломат обратила внимание на то, что, согласно сообщениям американской стороны, в ходе мероприятий отрабатываются «нетрадиционные методы доставок».

«Даже представлять себе не хочу, о чем это они», - прокомментировала Захарова.

Представитель МИД РФ отметила, что факт проведения маневров спустя несколько дней после принятия нового военного соглашения между США и Эстонией о взаимном обеспечении войск топливом хорошо демонстрирует настрой НАТО на создание искусственной напряженности рядом с российской территорией.

«В военных играх Пентагона эта страна является не чем иным, как натовским плацдармом у наших границ», - написала она в своей Telegram-канале.

По мнению Захаровой, иных целей у подобного рода военных мероприятий Вашингтона и Таллина нет и быть не может. При этом, как заметила дипломат, НАТО удается постоянно направлять в адрес России обвинения в «непрозрачности действий», относящиеся к маневрам вооруженных сил страны, которые проводятся на ее же территории. В связи с этим Захарова задалась вопросом, считает ли Генсек НАТО активность США и Эстонии прозрачными и если да, то какие претензии тогда могут поступать к внутрироссийским маневрам.

Политика,Мария Захарова,НАТО,МИД,Пентагон,
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