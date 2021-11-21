Захарова: НАТО продолжает создавать напряженность у границ РФ

В пример она привела запланированные совместные учения Эстонии и Соединенных Штатов , о которых накануне объявили в Посольстве США в Эстонии. Дипломат обратила внимание на то, что, согласно сообщениям американской стороны, в ходе мероприятий отрабатываются «нетрадиционные методы доставок».

Представитель МИД РФ отметила, что факт проведения маневров спустя несколько дней после принятия нового военного соглашения между США и Эстонией о взаимном обеспечении войск топливом хорошо демонстрирует настрой НАТО на создание искусственной напряженности рядом с российской территорией.

По мнению Захаровой, иных целей у подобного рода военных мероприятий Вашингтона и Таллина нет и быть не может. При этом, как заметила дипломат, НАТО удается постоянно направлять в адрес России обвинения в «непрозрачности действий», относящиеся к маневрам вооруженных сил страны, которые проводятся на ее же территории. В связи с этим Захарова задалась вопросом, считает ли Генсек НАТО активность США и Эстонии прозрачными и если да, то какие претензии тогда могут поступать к внутрироссийским маневрам.