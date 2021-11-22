Песков рассказал о самочувствии Путина после ревакцинации

«Он только вчера сделал укол второй вакцины, поэтому, конечно, он не мог сделать назальную. Но тем не менее он изъявил готовность принять участие именно и в процессе по апробации назальной вакцины. Своевременно, когда врачи придут к выводу, что это можно делать», — пояснил Песков.