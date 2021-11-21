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Политолог: Запад раскусил мошенническую схему Украины

Майк Габриелян
43 минуты назад

Политолог Руслан Бальбек рассказал о мошеннической схеме, с помощью которой Киев стремится выпросить помощь у США. Об этом сообщает RT.

Политолог: Запад раскусил мошенническую схему Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее член Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия якобы «готовится к нападению в конце января или начале февраля 2022 года» и попросил у США больше военной помощи.

«Вот оно самое главное, ключевое слово — «больше». Ради этого слова всё и происходит на Украине: дайте больше денег, больше оружия, больше преференций, мы же «защищаем» вас от России, так что не скупитесь и раскрывайте кошельки для защитников западной цивилизации», — сказал Руслан Бальбек.

По его словам, «очередному украинскому силовику эта формула кажется идеальной для выкачивания западной помощи». Однако Запад уже осознал, что ссылки на «российскую угрозу» — это мошенническая схема, которую Киев пытается применять уже семь лет.

Бальбек также прокомментировал слова Буданова о способности России одновременно «высадить до 3,5 тысячи десантников».

«Что можно сказать начальнику украинской разведки — десант не атакует, он высаживается на подготовленные и зачищенные плацдармы. Стыдно не знать это начальнику военной разведки», — заключил политолог.

Ранее Буданов заявил, что нападение РФ будет включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки на востоке, и также воздушно-десантные атаки в Одессе и Мариуполе. Российско-белорусские учения «Запад — 2021» привели Буданова к выводу, что вторжение может быть осуществлено через Белоруссию.

Политика,Руслан Бальбек,
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