Глава МИД Франции назвал Россию «невыносимым соседом»

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал Россию «невыносимым соседом» и обвинил президента Владимира Путина в дрейфе в сторону авторитаризма. При этом выступил за диалог с Москвой. Об этом Ле Дриан заявил в эфире RTL.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Географию никто не отменял, и Россия, насколько я знаю, не выказывает намерения переезжать. Иногда соседи невыносимы, иногда они вас раздражают, но они остаются вашими соседями», - отметил Ле Дриан.

Он подчеркнул, что мы «должны идти путем диалога», и призвал действовать во имя общих интересов.

В пример он привел встречу в формате «2+2» глав МИД и Минобороны России и Франции. По его словам, главное, что эта встреча состоялась. При этом Дриан сказал, что президент России переживает «тревожный авторитарный дрейф, который усилился в последние месяцы».

«Владимир Путин хочет обеспечить свою власть и вес России в международной игре... Президент России не заинтересован в том, чтобы в качестве соседа была прочная и единая Европа», - добавил он.