Раскрыто назначение специальной кнопки на столе у Путина

Журналисты программы « Москва . Кремль. Путин» показали, как выглядит специальная кнопка на столе президента РФ Владимира Путина и рассказали для чего она нужна.

«Телеоператоры выходят, а соседний стол готовят к длительным переговорам. На столе у президента специальная кнопка: когда необходим помощник или чтобы принесли чай», — говорится в репортаже.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о том, как глава государства пользуется специальными средствами связи. В его постоянном распоряжении, например, телефон спецсвязи, с помощью которого он в любой момент может поговорить или вызвать к себе того или иного госслужащего: министра, главу какого-либо ведомства, губернатора и прочих.