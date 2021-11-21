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Раскрыто назначение специальной кнопки на столе у Путина

Елена Прошина
54 минуты назад

Журналисты программы «Москва. Кремль. Путин» показали, как выглядит специальная кнопка на столе президента РФ Владимира Путина и рассказали для чего она нужна.

Раскрыто назначение специальной кнопки на столе у Путина
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

«Телеоператоры выходят, а соседний стол готовят к длительным переговорам. На столе у президента специальная кнопка: когда необходим помощник или чтобы принесли чай», — говорится в репортаже.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о том, как глава государства пользуется специальными средствами связи. В его постоянном распоряжении, например, телефон спецсвязи, с помощью которого он в любой момент может поговорить или вызвать к себе того или иного госслужащего: министра, главу какого-либо ведомства, губернатора и прочих.

По словам Пескова, президент активно использует все средства связи, находящиеся в его распоряжении, пишет ТАСС.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,
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