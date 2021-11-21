В МИД рассказали о разъяснении США, «что и как происходит» на Украине

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал о механизме информационного взаимодействия России с США в свете происходящего на Украине. Его слова приводит РИА «Новости».
«Американцы выдвигают серию претензий нам, в том числе применительно к Украине, им нужно объяснять детально, что и как происходит. Мы этим занимаемся», - сообщил Рябков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
Ранее ряд американских СМИ со ссылкой на информированные источники в разведсообществе США опубликовали материалы, в которых утверждается, что Россия может готовить военное вторжение на Украину с наступлением холодной погоды. В публикациях говорится о якобы имеющей место концентрации российских войск на границе с Украиной.
Российская сторона отвергает подобные обвинения. В частности, пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков назвал подобные сообщения попыткой истеричного нагнетания обстановки. Их цель, по его словам, – спровоцировать Россию, передает «Рамблер».