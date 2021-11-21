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Эксперт рассказал, будет ли война между Россией и Западом

Елена Прошина
1 час назад

Политолог Евгений Сатановский считает, что логика событий последнего времени говорит о неуклонном приближении вооруженного конфликта между Россией и западными странами. Об этом он заявил в интервью изданию «Украина.ру».

Эксперт рассказал, будет ли война между Россией и Западом
Фото: ТАССТАСС

«Вероятность войны между Западом и Россией в принципе — сто процентов. Вопрос — когда она будет и будет ли она с применением ядерных вооружений или обычных, насколько мы будем к ней готовы», - полагает Сатановский.

По его словам, воевать по-настоящему не хочет ни одна страна. Однако исторические примеры в виде Первой мировой и войны во Вьетнаме показывают, что вооруженные конфликты все равно происходят даже при таком настрое будущих участников.

Сатановский полагает, что РФ может получить рост эскалации напряженности одновременно с целого ряда направлений. В их числе он назвал украинское, польское, турецкое и со стороны республик Закавказье. Он отметил, что милитаризация арктического региона геополитическим соперниками России создает опасность и со стороны Северного полюса.

Кроме того, он считает, что вынашиваемый турецкими националистами пантюркистский проект «Великого Турана», территория которого охватывает многие российские регионы, получит поддержку со стороны западных стран – в случае попытки его реализации.

Политика,Евгений Сатановский,
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