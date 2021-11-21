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Лукашенко пригрозил Западу ядерной войной с Россией

Ювелина Бернст
13 минут назад

Если на территории Белоруссии будет развязан конфликт, в него будут втянуты НАТО и Россия, и это может привести к ядерной войне, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью «Би-би-си». Фрагмент интервью опубликовало белорусское госагентство «БелТА».

Лукашенко пригрозил Западу ядерной войной с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вы же понимаете, что если мы развяжем здесь войну в Беларуси, будет втянуто НАТО и будет втянута Россия. Это — ядерная война», — сказал белорусский лидер.

При этом Запад еще не рассчитался с белорусами за те потери Второй мировой войны, но уже пытается развязать новую войну, отметил Лукашенко.

«Я что, организовывал с поляками, латышами, литовцами, с украинцами какие-то драки на границе? Никогда. Вот здесь [в Минске прошел] саммит «нормандской четверки» по Украине, и здесь прекращена была война <...>. Мы сделали все», — отметил глава республики.

Обострение отношений Белоруссии и ЕС произошло на фоне миграционного кризиса. На границе Белоруссии и Польши скопились несколько тысяч беженцев в надежде попасть в Евросоюз. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в намеренном провоцировании кризиса. Белоруссия обвинения отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов. ЕС начал рассматривать возможность ведения санкций против Белоруссии, в частности, чиновников и компаний, которых Брюссель сочтет виновными в организации этой ситуации.

Политика,Александр Лукашенко,НАТО,ЕС,BBC News,
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