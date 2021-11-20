В Белоруссии рассказали о сигналах от Соловьева и Киселева

Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт в ходе трансляции канала «Главный.Тур» на YouTube рассказала, что лидеру республики известно об интересе со стороны российских СМИ.

«Порядка четырех десятков запросов лежит у меня в папке на столе во Дворце Независимости: западные, арабский мир – понятно, что им сейчас очень интересно, да в принципе все регионы», — сказала Эйсмонт.

Она отметила, что в Минске «прекрасно понимают», что Лукашенко давно не разговаривал с крупными федеральными российскими СМИ. «И слышим сигналы и (журналистов) Владимира Рудольфовича Соловьева, и Дмитрия Константиновича Киселева. Все у нас распланировано», — подчеркнула Эйсмонт.

Она пообещала организовать в конце года интервью Лукашенко с «нашими российскими друзьями, коллегами» и «подвести итоги неплохого, в плане интеграции, года». Пресс-секретарь добавила, что «ищет окошко для хотя бы краткого общения президента с зарубежными СМИ» каждый день.