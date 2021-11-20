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В Белоруссии рассказали о сигналах от Соловьева и Киселева

Lenta.ru
12 часов назад

В Белоруссии рассказали о сигналах от Соловьева и Киселева
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт в ходе трансляции канала «Главный.Тур» на YouTube рассказала, что лидеру республики известно об интересе со стороны российских СМИ.

«Порядка четырех десятков запросов лежит у меня в папке на столе во Дворце Независимости: западные, арабский мир – понятно, что им сейчас очень интересно, да в принципе все регионы», — сказала Эйсмонт.

Она отметила, что в Минске «прекрасно понимают», что Лукашенко давно не разговаривал с крупными федеральными российскими СМИ. «И слышим сигналы и (журналистов) Владимира Рудольфовича Соловьева, и Дмитрия Константиновича Киселева. Все у нас распланировано», — подчеркнула Эйсмонт.

Она пообещала организовать в конце года интервью Лукашенко с «нашими российскими друзьями, коллегами» и «подвести итоги неплохого, в плане интеграции, года». Пресс-секретарь добавила, что «ищет окошко для хотя бы краткого общения президента с зарубежными СМИ» каждый день.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал в интервью «Би-би-си» о возможности втягивания России и НАТО в ядерную войну. «Если мы развяжем здесь войну, в Беларуси, будет втянуто НАТО, будет втянута Россия. Это ядерная война», — поделился мнением белорусский лидер. Он также отметил, что с белорусским народом еще не рассчитались за Вторую мировую войну.

Политика,Планы НАТО,Наталья Эйсмонт,Владимир Соловьев,Александр Лукашенко,Дмитрий Киселев,НАТО,BBC News,
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