Захарова напомнила польским войскам об оккупации Ирака

Ирак много лет находился в оккупации, в том числе со стороны польских солдат, но сейчас Польша не признает этого факта. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя миграционный кризис на белорусско-польской границе, сообщает РИА «Новости».

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«Польша была среди тех, кто оккупировал Ирак. Сколько было польских солдат? Две с лишним тысячи. Под Польшей, под польским военным контингентом, целый был регион, не район города, а регион. Они были ответственными за порядок на этой территории, то есть оккупантами были, правда, сейчас себя так не называют», — напомнила Захарова.

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Королевство Ирак было образовано в августе 1921 года в результате распада Османской империи. Мандат на управление страной получила Великобритания. Англичане объявили королем Ирака бывшего короля Сирии Фейсала I. Он вынужденно покинул Дамаск после того, как французы взяли сирийскую территорию под свой контроль.

Несмотря на регулярные антибританские восстания и частую смену премьер-министров, Фейсал I сумел удержаться у власти и сделал важный шаг к суверенитету. В 1930 году был заключен англо-иракский союзный договор, по которому 3 октября 1932-го Ирак получил независимость в обмен на сохранение в стране британского влияния и военного присутствия. После этого началось создание иракской армии, в составе которой в 1937 году была сформирована небольшая флотилия.

1 апреля 1941 года в Багдаде произошел переворот. К власти пришло прогермански и панарабистски настроенное правительство, считавшее Великобританию своим главным врагом. Его глава Рашид Али аль-Гайлани объявил иракцам о намерении «стараться обеспечить права и свободу иракского народа и сохранять независимость страны». От англичан потребовали покинуть страну. Перед Ираком замаячила перспектива присоединения к странам «оси».