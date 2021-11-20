Сурков заявил об угрозе социального взрыва в России

Бывший замглавы администрации президента РФ, ныне спецпредставитель при президенте по Украине Владислав Сурков заявил, что Россию ждет социальный взрыв, если власти начнут «либеральные эксперименты» во внутренней политике. Об этом Сурков написал в колонке для издания «Актуальные комментарии».

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Он отметил, что энтропия имеет свойство нарастать в замкнутых системах, в том числе политических. Поэтому, на первый взгляд есть простое решение проблемы — открыть систему, «выпустить пар». Однако эта простота обманчива.

«Либеральные эксперименты на внутриполитическом блоке ставить крайне рискованно. Разгерметизация системы, этого хорошо работающего сегодня «социального реактора» чревата неконтролируемыми выбросами гражданского раздражения и способна привести к необратимой дестабилизации — смотрим примеры из 80-х и 90-х», - предупредил Сурков.

По его словам, «работать с социальной энтропией в наших домашних условиях не рекомендуется». Ее нужно экспортировать для утилизации на чужой территории. Это поняли политики США, которые постоянно экспортируют хаос в другие страны, руководствуясь древним принципом «разделяй и властвуй». Они сплачивают своих и разобщают чужих, чтобы править и теми, и другими.

При этом, по мнению Суркова, доллар давно перестал быть денежной единицей и превратился в «вирус хаоса, разносящий по всей планете пандемию экономических пузырей, дисбалансов и диспропорций». Если кто-то пытается сопротивляться ему, США возобновляют «экспорт цветных революций и назидательных войн».