Захарова сообщила о позитивных переменах в отношениях с США

Еще пару месяцев назад никто бы не поверил, что Россия и Соединенные Штаты вместе предложат мировому сообществу подобный документ, отметила она.

При этом на днях Захарова заявила, что проект резолюции американских конгрессменов о непризнании Владимира Путина президентом России в случае его избрания в 2024 году не является чем-то удивительным. Также она возмутилась, что Вашингтон по-прежнему отказывает российским дипломатам в доступе к дипломатической собственности России: жилые комплексы постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства в Вашингтоне.