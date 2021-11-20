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Захарова сообщила о позитивных переменах в отношениях с США

Ювелина Бернст
1 час назад

Представитель МИД России Мария Захарова заявила эфире «Радио России», что в отношениях США и РФ много сложностей, но появились позитивные моменты.

Захарова сообщила о позитивных переменах в отношениях с США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, дипломат обратила внимание на принятый Генассамблеей ООН проект российско-американской резолюции против применения информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.

Еще пару месяцев назад никто бы не поверил, что Россия и Соединенные Штаты вместе предложат мировому сообществу подобный документ, отметила она.

При этом на днях Захарова заявила, что проект резолюции американских конгрессменов о непризнании Владимира Путина президентом России в случае его избрания в 2024 году не является чем-то удивительным. Также она возмутилась, что Вашингтон по-прежнему отказывает российским дипломатам в доступе к дипломатической собственности России: жилые комплексы постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства в Вашингтоне.

Политика,Мария Захарова,Владимир Путин,Генассамблея ООН,МИД,
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