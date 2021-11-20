В Совфеде оценили риск войны России и США из-за Украины

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов считает, что США не станут воевать с РФ из-за Украины, или кого-либо еще, пишет «Московский комсомолец».
Сенатор прокомментировал предложение американского коллеги Роберта Менендеса ввести санкции против России в случае «вторжения на Украину». По мнению Климкина, санкциями Вашингтон и ограничится.
Климов напомнил слова, сказанные в 2014 экс-президентом Соединенных Штатов Бараком Обамой о том, что «воевать с русскими мы из-за Украины или кого-либо еще не собираемся».
При этом он отметил, что заявление Менендеса иллюстрирует театр русофобского абсурда и оно «крайне важное для киевских марионеток США».
Предложение Менендеса о санкциях против РФ, тем временем, оформлено как поправка к проекту оборонного бюджета на будущий год.