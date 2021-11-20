В Совфеде оценили риск войны России и США из-за Украины

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Сенатор прокомментировал предложение американского коллеги Роберта Менендеса ввести санкции против России в случае «вторжения на Украину». По мнению Климкина, санкциями Вашингтон и ограничится.

Климов напомнил слова, сказанные в 2014 экс-президентом Соединенных Штатов Бараком Обамой о том, что «воевать с русскими мы из-за Украины или кого-либо еще не собираемся».

При этом он отметил, что заявление Менендеса иллюстрирует театр русофобского абсурда и оно «крайне важное для киевских марионеток США».