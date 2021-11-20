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«Боятся до истерики»: Володин объяснил суть резолюции США по Путину

News.ru
39 минут назад

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя проект резолюции американских конгрессменов о непризнании Владимира Путина президентом, заявил, что США боятся Россию до истерики. По его словам, действия Вашингтона, направленные против российского лидера, демонстрируют страх американцев перед сильной Россией во главе с Путиным. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Боятся до истерики»: Володин объяснил суть резолюции США по Путину
Фото: ТАССТАСС

Подобная резолюция ещё раз говорит о том, что США не хотят сильной России. Боятся до истерики. Делают всё, чтобы нас ослабить, а затем разрушить. Для этого им необходимо, чтобы у нас сменилась власть. Сегодня для всех стало совершенно очевидно: Путин — преимущество России, — подчеркнул Володин.

Оценивая атаки на главу государства из-за рубежа, он в очередной раз указал на то, что удары, направленные в адрес Путина, — это удары по России с целью ослабить её.

Политика,Вячеслав Володин,Владимир Путин,Госдума,
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