«Боятся до истерики»: Володин объяснил суть резолюции США по Путину

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя проект резолюции американских конгрессменов о непризнании Владимира Путина президентом, заявил, что США боятся Россию до истерики. По его словам, действия Вашингтона, направленные против российского лидера, демонстрируют страх американцев перед сильной Россией во главе с Путиным. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Подобная резолюция ещё раз говорит о том, что США не хотят сильной России. Боятся до истерики. Делают всё, чтобы нас ослабить, а затем разрушить. Для этого им необходимо, чтобы у нас сменилась власть. Сегодня для всех стало совершенно очевидно: Путин — преимущество России, — подчеркнул Володин.
Оценивая атаки на главу государства из-за рубежа, он в очередной раз указал на то, что удары, направленные в адрес Путина, — это удары по России с целью ослабить её.