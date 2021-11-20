«Боятся до истерики»: Володин объяснил суть резолюции США по Путину

Подобная резолюция ещё раз говорит о том, что США не хотят сильной России. Боятся до истерики. Делают всё, чтобы нас ослабить, а затем разрушить. Для этого им необходимо, чтобы у нас сменилась власть. Сегодня для всех стало совершенно очевидно: Путин — преимущество России, — подчеркнул Володин.