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NYT: США предупредили союзников о «скором вторжении» России на Украину

Ювелина Бернст
1 час назад

Американская разведка предупредила союзников США о том, что осталось «мало времени», чтобы помешать России «вторгнуться» на Украину. Об этом пишет New York Times со ссылкой на официальные лица в США и ЕС.

NYT: США предупредили союзников о «скором вторжении» России на Украину
Фото: ТАССТАСС

Американские чиновники заявили, что Москва еще не приняла окончательное решение насчет своих войск у границ Украины. Однако Вашингтон настораживает ситуация, которая якобы там сложилась. Поэтому США призвали европейские страны к сотрудничеству для разработки экономических и военных мер по сдерживанию России. Отметив, что для этого осталось мало времени.

По данным газеты, директор Национальной разведки США Эврил Хейнс на днях ездила в Брюссель для обсуждения данного вопроса.

Западные страны выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» России у границ Украины. Москва опровергает данные сообщения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это не должно никого волновать и это никому не угрожает.

Политика,Дмитрий Песков,ЕС,New York Times,
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