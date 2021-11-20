NYT: США предупредили союзников о «скором вторжении» России на Украину

Американская разведка предупредила союзников США о том, что осталось «мало времени», чтобы помешать России «вторгнуться» на Украину. Об этом пишет New York Times со ссылкой на официальные лица в США и ЕС.

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Американские чиновники заявили, что Москва еще не приняла окончательное решение насчет своих войск у границ Украины. Однако Вашингтон настораживает ситуация, которая якобы там сложилась. Поэтому США призвали европейские страны к сотрудничеству для разработки экономических и военных мер по сдерживанию России. Отметив, что для этого осталось мало времени.

По данным газеты, директор Национальной разведки США Эврил Хейнс на днях ездила в Брюссель для обсуждения данного вопроса.