Создание немецкой «дочки» компании-оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG может оказаться «уловкой» «Газпрома». Об этом со ссылкой на издание «РБК-Украина» сообщает РИА «Новости».
«Проблемы с обеспечением газом зимой действительно могут возникнуть. И степень их сложности будет зависеть от погодных условий и объемов импорта», — утверждает издание.
Автор материала считает, что без запуска «Северного потока — 2» надеяться на снижение европейских цен на газ, закупаемый Украиной по так называемому «реверсу», не приходится.
С другой стороны, начало эксплуатации «Северного потока — 2» грозит радикальным падением транзита газа в ЕС через территорию Украины до конца отопительного сезона. Это обстоятельство может поставить под вопрос снабжение газом ряда украинских городов, говорится в материале.
Напомним, что 16 ноября германское Федеральное сетевое ведомство объявило о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора газопровода «Северный поток — 2». Процедура будет запущена вновь после того как будет создана немецкая «дочка» этой компании. Которая должна будет подать повторную заявку на сертификацию. Одобрение сетевого ведомства Германии требуется для подтверждения соответствия газопровода требованиям третьего энергопакета ЕС. В частности, условию независимости компаний добывающих и транспортирующих газ по трубопроводу.