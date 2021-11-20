Создание немецкой «дочки» компании-оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG может оказаться «уловкой» «Газпрома». Об этом со ссылкой на издание «РБК-Украина» сообщает РИА «Новости».

«Проблемы с обеспечением газом зимой действительно могут возникнуть. И степень их сложности будет зависеть от погодных условий и объемов импорта», — утверждает издание.

Автор материала считает, что без запуска «Северного потока — 2» надеяться на снижение европейских цен на газ, закупаемый Украиной по так называемому «реверсу», не приходится.

С другой стороны, начало эксплуатации «Северного потока — 2» грозит радикальным падением транзита газа в ЕС через территорию Украины до конца отопительного сезона. Это обстоятельство может поставить под вопрос снабжение газом ряда украинских городов, говорится в материале.