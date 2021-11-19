Путин и Мирзиёев выступили за усиление координации в вопросах управления интернетом

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Президенты РФ и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев считают нужным усиливать координацию на международных площадках по вопросам совершенствования управления интернетом, в том числе в части обеспечения государствам равных прав в этой сфере. Об этом говорится в совместном заявлении двух лидеров о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности.

"Президент Российской Федерации и Президент Республики Узбекистан признают необходимость усиления координации деятельности в ООН и на других международных площадках по вопросам совершенствования управления сетью интернет, в том числе обеспечения равных прав государств на участие в процессе управления сетью интернет и повышения роли Международного союза электросвязи", - говорится в документе, принятом по итогам состоявшихся в пятницу в Москве переговоров двух лидеров.

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Деструктивное применение IТ все чаще представляет прямую угрозу для граждан, общества и государства.

"Главы государств обеспокоены растущей возможностью использования современных информационно-коммуникационных технологий в целях, несовместимых с задачами поддержания международного мира, безопасности и стабильности. Применение этих технологий все чаще представляет прямую угрозу для граждан, общества и государства", - говорится в документе.

Всего Россия и Узбекистан подписали 18 документов в рамках визита Мирзиёева в Москву. Об этом сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

"По итогам переговоров президенты приняли Совместное заявление о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности. В целом в рамках визита подписано 18 двусторонних документов", - говорится в сообщении на сайте пресс-службы.

Отмечается, что президенты констатировали высокий уровень двусторонних отношений между двумя государствами, основанных на стратегическом партнерстве и союзничестве. Подчеркивается, что особое внимание было уделено дальнейшему расширению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества