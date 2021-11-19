Лавров назвал вопрос шведского журналиста неприличным

Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал журналиста из Швеции. Корреспондент задал ему вопрос после переговоров в Москве с председателем ОБСЕ, главой МИД скандинавской страны Анн Линде, сообщает MK.RU.

Вопрос журналиста шведского журналиста касался того, готова ли Россия со своей стороны предпринимать шаги, чтобы наладить непростые отношения с западными демократиями.

"Когда вы так требовательно спрашиваете, что Россия собирается делать для того, чтобы понравиться западным демократиям, это же неприлично", - заявил в ответ Лавров.

Согласно его словам, это полностью подрывает все основы, на которых "зиждется та самая ОБСЕ", а также те основы, на которые опирается "вся современная архитектура международных отношений".

Глава российского МИД напомнил, что она была создана после победы над нацизмом во Второй мировой войне. Сейчас же она имеет вид Организации Объединенных Наций (ООН), а все ее ценности изложены в ее уставе.