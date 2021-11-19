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Захарова: Россия никому не навязывает свои взгляды

Деловая газета "Взгляд"
41 минуту назад

В отличие от агрессивных сторонников либеральных концепций, Россия выступает за многообразие взглядов и право выбора модели развития для каждого государства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на II Всероссийском форуме «Народы России», организованном Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН).

Захарова: Россия никому не навязывает свои взгляды
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, противники традиционных взглядов зачастую «не готовы вести честную и открытую конкуренцию», которая предполагает выбор на соревновательной основе вместо запретов чего-либо.

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«В отличие от ультра-либералов, агрессивно насаждающих стандарты новой этики, а теперь уже «новых нормальностей», путем предъявления практически в ультимативной форме требований отказаться от традиционализма, мы свой взгляд никому не навязываем. Это принципиально важный момент», – цитирует ТАСС Захарову.

России, как указала Захарова, в нынешних условиях на международной арене приходится доказывать, что каждое государство имеет право на свое видение собственного развития, модели экономического и культурного пути. Она отметила, что сторонники «кардинальных изменений всего социокультурного уклада человечества», окрестили подобную позицию консервативной и традиционалистской, с явно негативным оттенком.

«Мы твердо убеждены в нашем неоспоримом праве жить так, как считаем нужным. Такой подход, как показывают реалии, как показывает большое количество международных конференций, форумов, импонирует многим государствам, которые не желают бездумно внедрять у себя чуждую идеологию. <...> Такая концепция, такой наш подход способствует, на мой взгляд, еще и росту авторитета нашей страны среди сторонников бесконфликтного перехода к подлинной многополярности в международных делах. Такой разумный консерватизм», – пояснила Захарова.

Отдельные страны мира «агрессивно навязывают свою повестку» другим, насильственно насаждают свои ценности и не приемлют какой-либо альтернативы.

Захарова указала, что, таким образом, внешняя политика России нацелена на равноправное сотрудничество государств при соблюдении правил честной экономической конкуренции, отстаивание всеобщей равной безопасности и справедливого распределения благ глобализации.

Ранее в интервью газете Financial Times Владимир Путин заявил, что либеральная идея себя изжила и вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения. В Кремле позднее пояснили, что Путину по-прежнему близки идеи либерализма, однако он не является сторонником ее диктата.

Политика,Мария Захарова,Владимир Путин,МИД,Financial Times,ИТАР-ТАСС,
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