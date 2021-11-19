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Захарова ответила генсеку НАТО на призыв снизить напряженность

Газета.Ruиещё 5
12 минут назад

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что страны НАТО являлись источником агрессии с начала новейшей истории. Такое заявление она опубликовала в Telegram.

Захарова ответила генсеку НАТО на призыв снизить напряженность
Фото: ТАССТАСС

"Милитаризм и имперские замашки натовцев привели к появлению десятков вооруженных конфликтов, разрушению государств, бедствию гражданских лиц, миллионам беженцев. Но это почему-то альянс не волнует и за свои преступления эта структура нести ответственность не собирается", — отметила Захарова, комментируя заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о необходимости Москве быть "прозрачнее" и снизить напряженность.

Она отметила, что в НАТО нет какой-либо прозрачности, поскольку страны альянсы "порой понятия не имеют" о военных планах своих коллег.

В частности, представитель МИД РФ привела в пример создание союза США, Великобритании и Австралии, который "стал сюрпризом" для НАТО.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что НАТО сломало механизмы диалога с Россией, и отношения с альянсом сейчас носят удручающий характер. Президент рассказал, что в текущий момент ситуация с Североатлантическим альянсом складывается удручающе. НАТО проявляет конфронтационный настрой, ведет себя "настырно и демонстративно", а также приближает свою силовую инфраструктуру к границе России. В целом, по словам Путина, альянс сломал все механизмы диалога.

Политика,Йенс Столтенберг,Мария Захарова,Владимир Путин,НАТО,МИД,
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