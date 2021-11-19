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В Кремле заявили об обмане со стороны НАТО

Ura.Ru
6 минут назад

Военачальники НАТО обманули Россию, когда обещали не расширять альянс на восток. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

В Кремле заявили об обмане НАТО
Фото: ReutersReuters

«[Президент РФ Владимир] Путин напоминал недавнее прошлое, когда РФ обманули. Я говорю простым человеческим языком. Нам пообещали, что НАТО не пойдет на восток, но они пошли дальше на восток», — рассказал Песков.

Песков также рассказал, что власти уверены, что похожий сценарий наблюдается и сейчас и это провокация со стороны НАТО: «Это вынуждает Россию отвечать, предпринимать действия по защите национальных интересов. Этот процесс напрягает архитектуру безопасности в Европе». Пресс-секретарь Путина заявил, что альтернативой в этой ситуации могут стать переговоры о создании системы гарантии безопасности в Европе.

Политика,Дмитрий Песков,НАТО,
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