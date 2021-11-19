В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 72.60EUR 82.26
Войти в почту

В Совфеде предупредили о последствиях резолюции конгресса США по выборам в РФ

Российская Газета
1 час назад

Если конгресс США примет резолюцию, в которой не будут признаваться выборы президента РФ 2024 года в случае участия в них Владимира Путина, то это приведет к разрыву отношений Москвы и Вашингтона. Такую точку зрения высказал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

В Совфеде предупредили о последствиях резолюции конгресса США по выборам в РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса США предложение не признавать Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году.

"Я убежден, что этот документ не пройдет. Но если резолюция будет принята, это приведёт к разрыву отношений России с США", - сказал Джабаров РИА Новости.

Он также назвал предложенный документ "циничным и лишенным какого-либо здравого смысла".

Политика,Джо Уилсон,Стив Коэн,Владимир Джабаров,Владимир Путин,Комитет Совета Федерации по международным делам,Совет Федерации,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители