В Совфеде предупредили о последствиях резолюции конгресса США по выборам в РФ

Если конгресс США примет резолюцию, в которой не будут признаваться выборы президента РФ 2024 года в случае участия в них Владимира Путина, то это приведет к разрыву отношений Москвы и Вашингтона. Такую точку зрения высказал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.