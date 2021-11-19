Лукашенко и Путин снова созвонились

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин снова созвонились. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе главы государства.

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О подробностях беседы будет сообщено позже.

16 ноября главы двух государств также провели телефонный разговор. Лидеры затронули тему совместных действий по обороне Союзного государства на фоне событий с толпой нелегальных мигрантов, штурмующих границу Польши. Другой темой беседы стала ситуация на Украине, а также учения Украины и США у границ России и в Черном море.

Кроме Путина, Лукашенко провел две телефонные беседы с временно исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель. Стороны обсудили пути урегулирования миграционного кризиса на границе с Польшей. Как сообщила пресс-секретарь белорусского лидера, Лукашенко предложил Меркель призвать Европейский союз создать гуманитарный коридор в Германию для двух тысяч беженцев, а остальных мигрантов Минск отправил бы домой. В Польше и ФРГ от данный инициативы отказались.