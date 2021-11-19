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Мишустин определил дополнительные обязанности вице-премьеров

Вечерняя Москваиещё 7
52 минуты назад

Российские вице-премьеры получили ряд дополнительных обязанностей для лучшей работы над нацпроектами и оптимизации выполнений поручений президента. Между ними в пятницу, 19 ноября, распределил обязанности премьер-министр РФ Михаил Мишустин

Мишустин утвердил распределение дополнительных обязанностей между вице-премьерами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Первый вице-премьер Андрей Белоусов – вопросы адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу. План действий в условиях низкоуглеродного развития должен быть представлен к 15 декабря, — говорится в сообщении Telegram-канала правительства России.

Вице-премьер и руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко будет заниматься административной реформой. Начнет совершенствовать структуру госаппарата, государственных корпораций, компаний, акционерных обществ и НКО с государственным участием и финансированием. Будет координировать работу аналитического центра при Кабмине.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко займется кураторством АНО «Национальные приоритеты», образовательного фонда «Талант и успех» и координационного центра правительства. Также он будет взаимодействовать с органами власти федеральной территории «Сириус».

8 ноября Мишустин заявил, что кабинет министров РФ проведет масштабную цифровую трансформацию в промышленности. Она заключается во внедрении российских технологий в сфере информационных технологий на производстве. Правительство намерено в четыре раза увеличить финансовую поддержку разработчиков отечественного программного обеспечения (ПО).

Политика,Михаил Мишустин,Дмитрий Чернышенко,Андрей Белоусов,Правительство РФ,
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