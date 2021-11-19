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Песков прокомментировал планы Путина на Новый год

Мария Иванова
23 минуты назад

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока не определился с планами на Новый год. Об этом сообщает Life.

Пескова спросили о планах Путина на Новый год
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пока нет», - так Песков ответил на вопрос, решил ли президент, как встретит Новый год.

Ранее пресс-секретарь президента рассказывал, что обычно Путин празднует Новый год скромно, в кругу своих близких. Случается, что президент встречает этот праздник и в командировках. Так было, к примеру, в Хабаровске в 2013 году, когда он присоединился к жителям, пострадавшим от наводнения.

«Он неоднократно справлял Новый год и по всей географии нашей страны. Если нет таких деловых поездок, то он всегда предпочитает это делать дома, в кругу родных, друзей», - подчеркивал Песков.

Он отмечал, что президент чаще всего работает 31 декабря: у Путина, по его словам, «просто технологически не бывает выходных», большую часть времени суток он «в человеческом понимании находится на работе».

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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