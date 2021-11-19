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Посольство России потребовало прекратить преследование диаспоры в США

Елена Прошина
26 минут назад

Посольство России в Вашингтоне потребовало от США прекратить преследование российской диаспоры. Об этом стало известно из заявления дипмиссии, пишет РИА Новости.

«Прекратить преследование»: Посольство РФ выдвинуло требование США
Фото:  страница Посольства России в США в Facebook страница Посольства России в США в Facebook

Ранее Координационный совет организаций российских соотечественников в США (КСОРС) заявил, что приостанавливает работу после расследования ФБР. Дипмиссия расценила действия ведомства как недружественные в отношении России.

Как говорится в документе, причина приостановки работы посольства России в Вашингтоне — беспрецедентное давление американских властей на представителей русскоязычной общины, которое продолжается уже на протяжении нескольких лет. В дипмиссии возмущены враждебными действиями Штатов в отношении россиян, которых подозревают в работе на территории США без регистрации в качестве иностранных агентов.

В посольстве добавили, что иногда сотрудники ФБР проводили обыски и допросы диаспоры в грубой форме и отбирали личные вещи. Своими действиями власти США отказывают приезжим из России поддерживать связь с родиной и сохранять свое культурное и языковое наследие, указали дипломаты.

«Общественная деятельность наших сограждан носит абсолютно открытый, прозрачный характер», — сообщили в посольстве и потребовали от США немедленно прекратить преследование российской диаспоры.

Политика,ФБР,РИА Новости,
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