«Прекратить преследование»: Посольство РФ выдвинуло требование США

Посольство России в Вашингтоне потребовало от США прекратить преследование российской диаспоры. Об этом стало известно из заявления дипмиссии, пишет РИА Новости.

Фото: страница Посольства России в США в Facebook страница Посольства России в США в Facebook

Ранее Координационный совет организаций российских соотечественников в США (КСОРС) заявил, что приостанавливает работу после расследования ФБР. Дипмиссия расценила действия ведомства как недружественные в отношении России.

Как говорится в документе, причина приостановки работы посольства России в Вашингтоне — беспрецедентное давление американских властей на представителей русскоязычной общины, которое продолжается уже на протяжении нескольких лет. В дипмиссии возмущены враждебными действиями Штатов в отношении россиян, которых подозревают в работе на территории США без регистрации в качестве иностранных агентов.

В посольстве добавили, что иногда сотрудники ФБР проводили обыски и допросы диаспоры в грубой форме и отбирали личные вещи. Своими действиями власти США отказывают приезжим из России поддерживать связь с родиной и сохранять свое культурное и языковое наследие, указали дипломаты.